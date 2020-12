OSLO, Norway, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, ein führender Anbieter von Supply Chain Planungs- und Preislösungen,gab heute bekannt,dass Mestergruppen AS die Blue Ridge-Lösungen ausgewählt hat, um die Profitabilität zu steigern, Gewinnmargen zu maximieren und Kosten und Investitionen zu minimieren und gleichzeitig die Transparenz zu erhöhen.



Die Mestergruppen AS, in 1970 als Mesterhus gegründet, hat sich von der lokalen Nachfrage nach Baustoffen über Filialen der Kette sowie über unabhängige Händler entwickelt. In den letzten 40 Jahren hat sich die Mestergruppen AS zum führenden Einzelhändler und Distributor für Baustoffe in Skandinavien entwickelt. In 2021 wird Hesselberg neben Neukunden wie Astrup, Grilstad, Isola und Hesselberg zu den Kundenstamm von Blue Ridge hin gefügt.

"Blue Ridge bietet uns eine integrierte Lösung, um einen Großteil unserer Supply Chain Management-, Bestandsoptimierungs- und Rentabilitätsanforderungen zu verbessern. Während des Softwareauswahlprojekts wurde Blue Ridge Supply Chain Plannung durch seine umfangreiche Funktionalität bevorzugt und die Lösung unterstützt unsere Logistikpläne und -ziele", sagt Arne Dyngeland, COO, Mestergruppen AS.

Die Supply Chain Planning-Lösungen von Blue Ridge schaffen eine hocheffiziente Lagerallokation und intelligente Nachschubaufträge an allen Standorten der Logistikkette, sowohl gegenüber Kunden als auch Lieferanten.

"Blue Ridge Supply Chain Planung geht auf einen einzigartigen Bedarf für Unternehmen ein, die mit unregelmäßiger Nachfrage konfrontiert sind, mit regionalen Unterschieden, Saisonalität, Marktschwankungen usw. – und setzt Einzelhändler wie Mestergruppen unter Druck", sagt Maarten Baltussen, General Manager, Europe, Blue Ridge. "Unsere Mission ist es, unseren Kunden in einer berechenbareren Zukunft zu helfen, um die Logistik gut zu planen. "

Mit Hilfe des Blue Ridge SCP sind in Europa rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz in Branchen wie Einzelhandel, Lebensmittel, alkoholische Getränke und FMCG-Artikel geplant. Bis 2020 akzeptierten unsere europäischen Kunden 99 Prozent die von Blue Ridge SCP vorgeschlagene Planung, was zu einem Lagerbestand der Produkte von 95 Prozent führte. Da die Planung so genau war, konnten diese Kunden gegenüber ihren Kunden eine Servicerate von 98 Prozent erreichen, was mit einer deutlichen Reduzierung der Lagerkosten einherging. Insgesamt planten diese europäischen Kunden 59 Millionen Auftragspositionen von Blue Ridge SCP.

