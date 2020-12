OSLO, Noorwegen, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, een toonaangevende leverancier in supply chain planning en prijsoplossingen, kondigde vandaag aan dat Mestergruppen AS de Blue Ridge-oplossingen heft geselecteerd om de winstgevendheid te versterken, winstmarges te maximaliseren en kosten en investeringen te minimaliseren terwijl de transparantie wordt vergroot.



Mestergruppen AS, opgericht in 1970 als Mesterhus, heeft zich ontwikkeld vanuit de lokale vraag naar bouwmaterialen via winkels die zowel eigendom van de keten zijn als via onafhankelijke dealers. Mestergruppen AS is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot de toonaangevende retailer en distributeur voor bouwmaterialen in de Nordics. In 2020 voegt Mestergruppen zich samen met bedrijven als Astrup, Grilstad, Isola en Hesselberg toe tot het Blue Ridge-klantenbestand.

"Blue Ridge biedt ons één geïntegreerde oplossing om veel van onze supply chain management, voorraadoptimalisatie en winstgevendheidsbehoefte te verbeteren. Tijdens ons software selectie project kreeg Blue Ridge Supply Chain Planning de voorkeur door de rijke functionaliteit en ondersteunt de oplossing onze logistiekek plannen en doelstellingen,"zei Arne Dyngeland, COO, Mestergruppen AS.

Blue Ridge’s Supply Chain Planning oplossingen creëren een in hoge mate efficiente voorraad allocatie en een intelligent aanvullingsopdrachten in alle locaties in de logistieke keten, zowel richting klanten als richting leveranciers.

“Blue Ridge Supply Chain Planning adresseert een unieke behoefte voor bedrijven die te maken hebben met een grillige vraag met regionale verschillen, seizoensinvloeden, markt fluctuaties etc—die retailers als Mestergruppen onder druk zetten,” zegt Maarten Baltussen, general manager, Europe, Blue Ridge. “Het is onze missie om onze klanten te helpen met een voorspelbaardere toekomst om logistiek goed te kunnen plannen.”

Met behulp van de Blue Ridge SCP wordt in Europa zo’n €2,4 miljard aan omzet gepland in branches zoals Retail, Food, Alcoholische dranken en FMCG artikelen. In 2020, accepteerde onze Europese klanten voor 99 procent de planning die door Blue Ridge SCP werd voorgesteld, wat resulteerde in het voorradigheid van de producten van 95 procent. Doordat de planning zo accuraat was wisten deze klanten een servicegraad van 98 procent te bereiken richting hun klanten welke gepaard gingen met een significante besparing aan voorraadkosten. In totaal werden door deze Europese klanten 59 miljoen orderregels door Blue Ridge SCP gepland

Over Blue Ridge

Blue Ridge Supply Chain Planning en Prijs Optimalisatie oplossingen stellen distributeurs en retailers in staat om de nog niet ontdekte marge aan te wenden door voorraad intelligentie, optimalisatie en synchronisatie over de hele bedrijfsketen toe te passen. Blue Ridge combineert vraagvoorspelling met prijsstrategieën op een unieke wijze, op zo’n manier dat bedrijven pro-actief inzicht krijgen in de juiste voorraad, juist geprijsd over de gehele mix van producten, om de bedrijfsresultaten gunstig te beïnvloeden. In een wereld waar de enige constante de verandering is levert Blue Ridge meer zekerheid en meer snelheid zodat bedrijven de waarom achter de inkoop weten en sneller kunnen reageren om het onbekende. Dat is waarom de grote retailers, groothandels en distributeurs vertrouwen op Blue Ridge voor een meer inzichtelijke toekomst. Voor meer informatie, ga naar www.blueridgeglobal.nl

