Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabsmeddelelse nr. 28/2020 Odense, 23.december 2020

Stor dansk ordre til Scape Technologies A/S

Scape Technologies har modtaget en større ordre fra BROEN A/S, der er en er international markedsleder i ventilteknologi med hovedkvarter i Assens på Fyn.

Ordren omfatter tre SCAPE Bin-Picker systemer til en samlet værdi af 1,86 mio kr og indgår i et nyt produktionsanlæg til færdiggørelse af ventiler. Systemerne skal implementeres i løbet af 2021.

BROEN gruppen er en del af den hollandske Aalberts N.V. og er repræsenteret på 3 kontinenter med høj aktivitet i Rusland, Europa, Kina og USA. I 2018 leverede Scape Technologies to systemer til hollandske VSH Fittings B.V, der ligeledes er en del af Aalberts N.V.

BROEN leverer komplette løsninger inden for VVS-installationer og er førende leverandør af fjernvarmeventiler og ventiler til naturgas.

I forbindelse med ordren udtaler CEO Søren Bøving-Andersen:

Vi er naturligvis meget glade for at kunne afslutte et hårdt år, der har været meget påvirket af Covid-19 pandemien, med en ny kunde og en flot ordre, der giver os en god start på 2021. Specielt er vi glade for at se, at den stigende aktivitet og interesse vi også har set på hjemmemarkedet, siden vi lancerede vores nye Ease-of-Use software tidligere på året, nu resulterer i en ny, visionær og spændende dansk kunde.

Hertil kommer, at vi nu har taget yderligere et skridt ind i et nyt segment, der medvirker til at gøre vores vækst mindre afhængig af bilindustriens udvikling. Vi glæder os til samarbejdet med BROEN og de øvrige leverandører i projektet.

Ordren forventes ikke at påvirke Scape Technologies’ årsresultat for 2020, da leverancen gennemføres i 2021.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der

tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende

seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

