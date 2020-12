COMMUNIQUE DE PRESSE Lausanne, le 23 décembre 2020

Mike Anderson rejoint la Direction Générale de Compagnie Financière Tradition

Compagnie Financière Tradition a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Mike Anderson au sein de sa Direction Générale. M. Anderson a rejoint Tradition en 2001 et est actuellement directeur général de nos opérations à Londres ainsi que de ses bureaux affiliés dans la région EMEA. Nous lui souhaitons plein succès dans son rôle accru au sein du groupe Tradition.

Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 29 pays, le Groupe emploie plus de 2 300 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



