Waturu Holding A/S – Information til investorerne

Handlen med aktierne i Waturu Holding A/S er suspenderet indtil videre.



Selskabet følger regelsættet for Nasdaq First North Growth Market efter bedste evne og vil fortsat gøre dette.



Selskabet arbejder på en plan, som skal sikre at selskabet kommer ud af den nuværende situation og det vil

formentligt betyde ændringer blandt samarbejdspartnerne og rådgivere til selskabet samt ændring af

ledelsen.



Selskabet og dets datterselskab Aquaturu A/S, har produkter i test hos samarbejdspartnere og potentielle kunder.



Selskabet kommenterer ikke på rygter jf. selskabets informationspolitik og ledelsen beklager de udfordringer suspensionen har for selskabets investorer.

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser.



Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S der arbejder med teknologi til behandling af bl.a. kroniske sår samt inflamation. Endvidere er Waturu Holding A/S hovedaktionær i akvakultur teknologiselskabet Aquaturu A/S - der arbejder med teknologi der kan nedsætte bakterier, alger og parasitter i produktionsvand til landbaseret fiskeopdræt.

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



