Anteuil, le 23 décembre 2020





DELFINGEN révise nettement à la hausse

ses anticipations de performance pour l’année 2020







Dans un contexte rendu particulièrement incertain par la crise sanitaire, la disruption du marché automobile et les élections américaines, DELFINGEN a vu son chiffre d’affaires rebondir très fortement en cette fin d’année pour un atterrissage prévu à -13 % par rapport à 2019 à périmètre constant.

Cette performance commerciale s’accompagne d’une très forte amélioration de la profitabilité. La marge opérationnelle courante devrait en effet être en progression de 1 à 1,5 points et se situer aux environs de 7,5 à 8,0 % du chiffre d’affaires à périmètre constant.

Dans le même temps, la contribution du périmètre acquis de Schlemmer depuis le 1er septembre 2020 surperforme aussi largement les attentes avec des marges opérationnelles au-delà des 10 % du chiffre d’affaires.

La belle performance de DELFINGEN confirme le positionnement stratégique de l'entreprise sur un marché automobile en pleine évolution avec l'accélération de la demande pour des véhicules hybrides et électriques. La mission de DELFINGEN est de protéger les câblages électriques, véritable système nerveux des véhicules.

Les investisseurs sont invités à se reporter au communiqué de presse concernant la finalisation de l'acquisition auprès d’Intercable de ses parts dans leur Joint-Venture commune publié ce jour.

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

