Accélération de la digitalisation

Prise de participation au sein de la société Tikopia





Grenoble, le 23 décembre 2020 – 18h00 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit sa croissance en prenant une participation minoritaire dans la société informatique TIKOPIA, experte dans l’industrialisation applicative, et accélère ainsi sa digitalisation.

TIKOPIA permet d’automatiser un ensemble de tâches qui forment le cycle de vie du développement d’un produit ou d’une plateforme tout en garantissant un très haut niveau de robustesse de qualité et de sécurité (via des tests validés à chaque étape du processus).

En 2014, Mare Nostrum innovait déjà en créant E-Interim , l’une des premières plateformes de dématérialisation dans l’univers du travail temporaire qui permet notamment aux structures utilisatrices de réduire leurs coûts de gestion et de sécuriser leur métier.

Les enjeux de la digitalisation sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux et globaux, notamment depuis la crise sanitaire. Cette digitalisation se fait à tous les niveaux des interactions tripartites afin d’aller encore plus loin dans la relation et mettre à disposition des clients des outils performants (gestion des planning, matching automatique, sourcing prédictif, etc…).

Grace à cette prise de participation, l’expertise de TIKOPIA permettra au groupe Mare Nostrum l’amélioration :

de la productivité des équipes de développement (en automatisation des tâches à faible valeur ajoutée),

des process de développement,

de la qualité, de la performance et de la sécurité.

Une partie de ces outils ont initialement été développés pour la société Inalvéa Développement dont le groupe Mare Nostrum a pris le contrôle cet automne. L’objectif à présent est de déployer ces solutions à l’ensemble du groupe Mare Nostrum et ainsi conforter la stratégie de la digitalisation de son offre et de ses process.

Prochaine communication :

27 janvier 2021 : Chiffre d’affaires 2020

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

