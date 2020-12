Un paiement anticipé de 12 millions de dollars américains fait suite à l’achèvement de la structure qui abritera de nouveaux filtres à bande pour augmenter la capacité de filtration de l’affinerie

TORONTO, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui qu’il avait reçu un paiement anticipé supplémentaire de 12 M$ US selon les modalités de la convention liée au zinc garantie de premier rang (l’« entente de flux ») entre sa filiale en propriété exclusive, Société en commandite Revenu Noranda, et BaseCore Metals LP (« BaseCore »), société de redevances et de flux axée sur les métaux de base, à la suite de l’achèvement d’une étape de construction des projets d’expansion. Ce montant fait suite à la réception d’un paiement anticipé initial de 12 millions de dollars américains à la clôture de l’entente le 30 juillet 2020 (veuillez consulter le communiqué de presse pour obtenir un résumé des modalités de l’entente de flux). BaseCore versera un total de 40 M$ US (y compris les paiements versés à ce jour) en paiements anticipés sur le prix d’achat de zinc vendu par le Fonds à BaseCore. Le produit est principalement utilisé pour mener à bien des projets d’expansion stratégique visant à accroître la capacité de production de zinc de l’installation de traitement électrolytique de zinc du Fonds (l’« affinerie ») située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec.

« Nous sommes heureux de continuer à aller de l’avant en toute sécurité avec nos projets d’expansion stratégique pour améliorer notre capacité de filtration et de refroidissement et, au final, réduire nos coûts de production et augmenter notre capacité de production. Nos équipes continuent à travailler avec diligence conformément à nos protocoles rigoureux liés à la COVID-19, et la première phase de notre projet a été complétée dans les délais et en respectant le budget malgré les défis posés par le contexte actuel », a déclaré Mme Liana Centomo, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds. « Au cours des prochains mois et maintenant que la structure est prête, nous nous concentrerons sur la préparation du bâtiment qui abritera nos nouveaux filtres à bande ainsi que sur l’achèvement des travaux d’ingénierie pour nos nouvelles tours de refroidissement. Nous prévoyons de recevoir les nouveaux filtres à bande et de lancer les travaux pour les nouvelles tours de refroidissement d’ici le deuxième trimestre de 2021, ce qui marquera une autre étape importante dans la progression de nos projets d’expansion », a ajouté Mme Centomo.

Estimés à 32 M$ US, les projets d’expansion devraient augmenter la production de zinc de l’affinerie d’environ 20 000 tonnes par an à 280 000-290 000 tonnes par an. Les travaux de construction ont commencé au troisième trimestre 2020, et la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2022.

Vue d’ensemble des projets d’expansion

En augmentant sa capacité de filtration, l’affinerie augmente aussi sa capacité à traiter des charges d’alimentation variées. Compte tenu de la diminution du concentré à l’échelle locale et de la tendance à la baisse des teneurs de concentré à l’échelle mondiale, l’affinerie améliorera sa capacité à traiter un plus grand volume d’impuretés, soit le fer, les installations existantes ayant atteint un point de saturation. L’affinerie pourra ainsi maintenir ses niveaux de production actuels tout en augmentant la production de zinc. Les travaux de construction consistent en l’ajout de deux filtres à bande, l’un pour le traitement des résidus et l’autre, pour le traitement de l’eau générée pour filtrer les résidus, en la construction d’un bâtiment pour les recevoir et en l’augmentation de la capacité de malaxage du ciment aux fins du procédé Jarofix. Le bâtiment de filtration une fois agrandi pourra recevoir un troisième filtre à bande. La possibilité d’installer un troisième filtre à bande, qui n’est pas incluse dans les estimations de coûts actuelles, augmentera la flexibilité de l’exploitation à répondre aux différents niveaux de qualité du concentré d’une manière générale.

L’autre projet clé vise à accroître la capacité de refroidissement des cellules électrolytiques où le concentré de zinc est transformé en métal de zinc, par l’installation de deux tours de refroidissement. Le processus de transformation du concentré en métal de zinc génère de la chaleur et augmente la température des électrolytes. Les cellules électrolytiques doivent être maintenues à une certaine température pour fonctionner efficacement et pour que le processus de transformation se déroule adéquatement. Pour que la température reste optimale, les électrolytes sont continuellement pompés dans les tours de refroidissement. Pendant les chauds mois d’été, il faut réduire la production de l’usine compte tenu de la capacité de refroidissement actuelle.

Conséquences potentielles de la COVID-19

En raison de la COVID-19, de nombreuses entreprises et des gouvernements locaux et nationaux ont pris des mesures, telles que des fermetures, des quarantaines, des annulations et des restrictions de voyage dans le but de gérer la croissance du nombre de cas. Le Fonds a mis en place des plans d’urgence afin de réduire au minimum les incidences sur ses activités. Ces plans comprennent des stratégies de préparation à divers scénarios possibles, notamment s’assurer d’avoir accès à des ressources suffisantes en termes de main-d’œuvre, de fournitures, de logistique et de concentré. Le Fonds peut toutefois subir des pertes ou engager des frais découlant de ces événements hors de son contrôle malgré le maintien de mesures strictes liées à la COVID-19 à l’affinerie. Compte tenu de la nature évolutive et dynamique de la COVID19, il est difficile de prévoir l’importance ou la gravité des incidences de la pandémie, notamment sur les activités du Fonds, l’exploitation de celui-ci, sa capacité à achever les projets d’expansion dans les délais et en respectant le budget, et le marché sur lequel sont négociés ses titres.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la production et aux ventes du Fonds, à ses plans d’affaires futurs et à l’exploitation de l’affinerie, les obligations et passifs futurs du Fonds (y compris les dépenses d’investissement), la capacité du Fonds de poursuivre ses activités de façon rentable, la dépendance à l’égard de l’approvisionnement continu en concentré de zinc et la concurrence à cet égard, la capacité de l’affinerie de traiter une source d’approvisionnement de qualité plus variée, les prévisions à l’égard des tendances de l’offre et de la demande de concentré de zinc, la capacité de fonderie, l’offre et la demande d’acide sulfurique, les frais de traitement du concentré de zinc, les prévisions au sujet des résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds, les distributions aux porteurs de parts, l’étendue, le calendrier et la réalisation des projets d’expansion, l’incidence des projets d’expansion sur les activités de l’affinerie, les résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds, l’atteinte de jalons aux termes de l’entente de flux et les avances supplémentaires et aux conventions visant l’achat de concentré et la vente de zinc sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sousentendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2020 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Fonds de revenu Noranda :

Paul Einarson

Chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@fondsderevenunoranda.com