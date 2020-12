MONTRÉAL, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight ») a déposé et obtenu aujourd’hui un reçu pour un prospectus préalable de base simplifié (final) (« prospectus préalable »). Le prospectus préalable a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces canadiennes et permet à Knight de mettre en vente et d’émettre jusqu’à 360 millions $ d’actions ordinaires de Knight (« actions ordinaires »), de reçus de souscription de Knight (les « reçus de souscription »), et de titres de créance de Knight (les « titres de créance », et collectivement avec les actions ordinaires et les reçus de souscription, les « titres ») de temps à autre au cours de la période de 25 mois durant laquelle le prospectus préalable demeure valide. Les conditions variables spécifiques de toute offre d’actions ordinaires, de reçus de souscription ou de titres de créance seront indiquées sur un ou plusieurs suppléments de prospectus.



Grâce à l’acquisition de Biotoscana Investments S.A., Knight a désormais accès à davantage de possibilités de croissance, notamment des acquisitions de produits ainsi que des acquisitions de sociétés pharmaceutiques spécialisées pour sa présence panaméricaine (hors États-Unis). Le prospectus préalable octroie à la Société une souplesse de financement sans obligation d’utiliser l’instrument, alors qu’elle vise des perspectives élargies.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, dans quelque juridiction que ce soit.

Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine Securities Act of 1933 et ne seront donc pas offerts, vendus ou délivrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, leurs territoires et autres régions relevant de leur juridiction ou à, ou pour le compte ou au profit d’une personne des États-Unis, excepté selon les exemptions applicables aux exigences en matière d’enregistrement.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2019 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES