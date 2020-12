Éragny-sur-Oise, France, le 24 décembre 2020 à 8h30 CET – Safe Orthopaedics



(FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la mise en œuvre de la ligne de financement obligataire flexible annoncée le 17 décembre 2020, se décomposant en 24 tranches dégressives d’OCEANE et souscrite auprès du fonds Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l’« Investisseur »), par l’émission de 1.680 bons d’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur nominale de 5.000 € chacune (les « OCEANE »), décidée par le Président-Directeur Général le 23 décembre, le tirage de la première tranche d’OCEANE de ce premier programme étant prévu, selon le calendrier initial, en Janvier 2020.

En raison de conditions favorables de marché, et conformément à la documentation de financement obligataire, ce premier tirage intervient avec quelques jours d’avance, suite à la proposition formulée par l’Investisseur. La Société tiendra à jour sur son site Internet (www.safeorthopaedics.com)

(rubrique Investisseur > Documentation) un tableau de suivi des OCEANE et du nombre d’actions en circulation.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication.

Le groupe emploie environ 150 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

