In een persbericht uitgegeven op 23 december 2020 door Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) met dezelfde koptekst, is er een correctie aangebracht met betrekking tot het aantal gewone aandelen dat door dhr. van de Stolpe overgemaakt is op 22 december 2020. De wijziging betreft enkel de Nederlandse versie van het persbericht. Hieronder de gecorrigeerde versie:

Galapagos’ CEO doneert €10 miljoen in de vorm van persoonlijke aandelen aan African Parks

Mechelen, België; 23 december 2020, 18.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) deelt vandaag mee dat Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos, een commitment aangaat voor een persoonlijke gift van €10 miljoen aan African Parks, een organisatie zonder winstoogmerk die bijdraagt aan het behoud van de natuur, het herstel van het ecosysteem en de ontwikkeling van de gemeenschap. De gift van €10 miljoen vindt plaats onder de vorm van gewone aandelen, gedoneerd door Dhr. van de Stolpe aan African Parks en wordt gespreid over de komende vijf jaar. De eerste €2 miljoen (25.150 gewone aandelen gehouden door dhr. van de Stolpe) zijn overgemaakt op 22 december 2020.

“Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen tot een betere wereld.” zei Onno van de Stolpe: “African Parks is voor mij de manier om dit mee mogelijk te maken. Het redden van de Afrikaanse natuurlijke reserves met zijn dierenrijk, flora en in harmonie met de lokale bevolking voor toekomstige generaties, is hoop bieden in een wereld die dit dringend nodig heeft.”

“We zijn Onno erg dankbaar voor deze genereuze verbintenis voor African Parks. Het is onze visie om de parken onder ons beheer ecologisch, sociaal en financieel duurzaam te maken.” zei Peter Fearnhead, CEO van African Parks. “Een gift als deze is uitermate belangrijk om de financiële basis op lange termijn op te bouwen die nodig is om de portefeuille van 19 parken over een oppervlakte van 14,5 miljoen hectaren in stand te houden. Ook de timing is essentieel aangezien de bescherming van de natuur nu meer dan ooit belangrijk is en onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van onze planeet en onze eigen voortbestaan.”

Over African Parks

African Parks is een organisatie zonder winstoogmerk die de volledige verantwoordelijkheid draagt over de rehabilitatie en lange termijnmanagement van nationale parken in samenwerkingsverband met overheden en lokale gemeenschappen. We beheren momenteel 19 nationale parken en beschermde zones in 11 landen over 14,5 miljoen hectaren in Angola, Benin, Centraal Afrikaanse Republiek, Chad, de Democratische Republiek Congo, Malawi, Mozambique, de Republiek Congo, Rwanda, Zambia en Zimbabwe. Meer informatie op www.africanparks.org , Twitter , Instagram and Facebook .

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Contacten

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Senior Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen

Global Head of Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Anna Gibbins

Senior Director Therapeutic Areas Communications

+44 7717 801900

communications@glpg.com

Bijlage