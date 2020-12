CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES

MONTRÉAL, 24 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour un produit brut total de 869 500 $ (le « Placement »), comportant des unités ordinaires et accréditives. Le Placement consiste en l’émission de :

(i) 2 406 250 unités ordinaires (les « Unités ordinaires ») au prix de 0,08 $ par Unité ordinaire pour un montant de 192 500 $. Chaque Unité ordinaire est composée d’une action ordinaire de la Société et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ au cours des 24 mois suivant la clôture du placement privé.



(ii) 6 770 000 unités accréditives (les « Unités accréditives ») au prix de 0,10 $ par Unité accréditive pour un montant de 677 000 $. Chaque Unité accréditive est composée d’une action ordinaire accréditive de la Société et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,15 $ au cours des 24 mois suivant la clôture du placement privé.



Dans le cadre du Placement, la Société a payé à des intermédiaires, qui sont tous sans lien de dépendance avec la Société, des honoraires d'intermédiation pour un total de 37 100 $ en espèces et a émis 374 000 bons de souscription, chaque bon de souscription donnant droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,15 $ sur une période de 24 mois à compter de la clôture.

Le produit du Placement sera principalement utilisé pour engager des frais d'exploration sur les propriétés minières de la Société au Québec et pour le fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 24 avril 2021, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement a reçu l’approbation conditionnelle de la Bourse de Croissance TSX et demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Des dirigeants et administrateurs de la Société ont souscrit pour un total de 1 820 000 Unités ordinaires et accréditives, ce qui constitue des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Les souscriptions sont exemptées de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des actions émises aux initiés ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas été déterminés.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

