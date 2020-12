Befimmo poursuit sa stratégie réussie de rotation d’actifs

Cession de cinq immeubles de bureaux à Bruxelles

en ligne avec la juste valeur IFRS

Befimmo annonce la cession de cinq immeubles de bureaux à Bruxelles pour un montant total d'environ 143 millions €. Réalisée en ligne avec la juste valeur des immeubles, ces transactions confirment la fiabilité de la valorisation des actifs immobiliers en ces temps incertains.

Après l’opération Blue Tower annoncée plus tôt cette année, Befimmo a poursuivi sa stratégie réussie de rotation d’actifs avec la cession, d'une part de l’immeuble Media et, d'autre part, de l’immeuble Guimard1, Froissart, Schuman2 3 et Schuman 11. Le groupe atteint ainsi son objectif de cessions annoncé précédemment de 200 millions € pour 2020 et 2021. D’autres opérations pourraient suivre afin d’optimiser davantage le portefeuille.







1 Une emphytéose de 99 ans a été octroyée sur l'immeuble Guimard.

2 Une emphytéose de 99 ans a été octroyée sur les immeubles Schuman 3 et 11.





