ROUYN-NORANDA, Québec, 24 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG‑V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété le financement préalablement annoncé d’un placement privé suite à l’émission de 5 882 352 actions “accréditives” à un prix de $0,17 par action pour une somme approximative de $1 million et 357 142 actions ordinaires à un prix de $0,14 par action pour une somme approximative de $50 000, pour une somme totale brute versée à Chibougamau d’approximativement $1 050 000. Chibougamau utilisera ce montant provenant de la vente des actions “accréditives” pour les travaux d’exploration sur ses propriétés dans le secteur de Chibougamau au Québec, à commencer par le forage de la nouvelle zone à haute teneur cuivre/or C-3, laquelle a été antérieurement suivie de la surface jusqu’à une profondeur de 450 mètres, ainsi que sur d’autres cibles. Les conditions de la glace détermineront le début et l’ampleur de la campagne de forage. Chibougamau utilisera le produit net du placement privé des actions ordinaires pour le fonds de roulement. Chibougamau a aussi émis 200 000 actions ordinaires en règlement d’honoraires d’intermédiation.

Suite à la fermeture du placement privé, il y a 53 134 536 actions ordinaires de Chibougamau émises et en circulation. Conformément à la législation sur les valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse de croissance TSX, les actions émises à la fermeture du placement privé seront assujetties à une période de retenue de quatre mois expirant le 24 avril, 2021.

Deux administrateurs de Chibougamau (collectivement, les “Administrateurs”) ont participé directement ou indirectement dans le placement privé, y compris la souscription par un des Administrateurs pour 357 142 actions ordinaires à un prix $0,14 par actions pour une somme approximative de $50 000. La participation des Administrateurs constitue des opérations entre apparentés, lesquelles ne sont pas assujetties aux exigences en matière d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires du règlement 61-101 – Sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières puisque la juste valeur marchande des actions acquises, directement ou indirectement, par chacun des Administrateurs ne dépasse pas 25% de la capitalisation boursière de Chibougamau. Chibougamau n’a déposé aucune déclaration de changement important par rapport à la participation des Administrateurs au moins 21 jours avant la date de la fermeture du placement privé puisque leur participation ainsi que les modalités et les conditions du placement privé n’ont été déterminées que très récemment.

Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.

