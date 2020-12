SELSKABSMEDDELELSE







Meddelelse nr. 11/2020





Fjerritslev, 28. december 2020





Præcisering af forventninger for 2020

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har haft en bedre afslutning på 2020 end forventet, og derfor justeres forventningerne til omsætning og resultat for 2020.

Tidligere forventede koncernen et fald i omsætningen for 2020 på 15-18%, men dette ændres nu til et fald i niveauet 13-15%. Ligeledes ændres forventningerne til resultatet før skat fra et underskud i størrelsesordenen 3-6 mio. kr. til et underskud i niveauet 2-5 mio. kr.

Samtidig har bestyrelsen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S godkendt en ny strategi frem til 2023, som omfatter investeringer i produktudvikling og salgsnetværket.





Med venlig hilsen



Svejsemaskinefabrikken



MIGATRONIC A/S





Frank Lorenz Kristian Morberg Madsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:

Adm. direktør Kristian Morberg Madsen, telefon 42 32 31 50

