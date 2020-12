Nasdaq Copenhagen A/S





Aalborg, 28. december 2020

AaB har med virkning fra 1. januar 2021 ansat 38-årige Martí Cifuentes som cheftræner.





Spanske Martí Cifuentes har i de seneste to et halvt år stået i spidsen for Sandefjord Fotball, der efter at have sikret sig oprykning i 2019 i den efterfølgende nyligt afsluttede sæson i Eliteserien opnåede klubbens bedste placering i 11 år.





Martí Cifuentes har inden sin udnævnelse i Sandefjord Fotball været tilknyttet AIK Stockholm og mindre spanske klubber, hvor han har været den yngste cheftræner i Segunda Division B.





Sin fodboldinspiration og sin UEFA P-licens har Martí Cifuentes erhvervet sig via længere ophold hos forskellige klubber som blandt andre Millwall FC i England, Ajax Amsterdam i Holland og FC Barcelona.





Siden Jacob Friis i slutningen af oktober af personlige årsager valgte at fratræde jobbet som cheftræner i AaB, har Peter Feher vikarieret i rollen.





Peter Feher fortsætter fra det nye år på sin oprindelige post som assistenttræner sammen med Rasmus Würtz, mens Kim Leth Andersen igen kan koncentrere sig fuldt ud om at være U/19 Ligatræner i AaB – dog stadig med tæt tilknytning til staben i Superligatruppen.





Martí Cifuentes tiltræder på en aftale gældende til 30. juni 2023.





