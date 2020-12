December 28, 2020 09:00 ET

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 23 december 2020. kl. 09:45 frem til kl. 12:21 samme dag.



Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent DK0010298199 INDEX Japan Value KL Op til -1,1 % DK0010304856 Value Emerging Markets KL Op til -1,0 %

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.

Med venlig hilsen

Niels Solon

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg