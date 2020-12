Glostrup, Dec. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- INDBERETNING AF INSIDERES HANDEL MED F.E. BORDING A/S AKTIER OG STORAKTIONÆRMEDDELELSE

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S aktier.

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Hans

Therp, skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S aktier:

Navn: Selskabet af 1. august 1931 A/S Årsag: Selskabet kontrolleres af Hans Therp, bestyrelsesmedlem og storaktionær i F.E. Bording A/S Udsteder: F.E. Bording A/S Fondskode: DK0010008028 Betegnelse: Aktier Transaktion: Køb Handelsdato: 28. december 2020 Marked: NASDAQ Copenhagen Antal stk.: 107.636 Kursværdi i DKK: 35.519.880

Hans Therp kontrollerer herefter direkte og indirekte 75% af aktiekapitalen og 87,8% af stemmerne i F.E. Bording A/S.

Olav W. Hansen salg af aktier

I henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39, bekendtgørelse 2017-10-31 nr. 1172 om storaktionærer og selskabslovens § 55, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen per dags dato ikke længere ejer aktier i F.E. Bording A/S på grund af accept af købstilbuddet på F.E. Bording A/S fremsat den 21. december 2020. Aktierne var før accept af købstilbuddet ejet gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W. Hansen.

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Bernt Therp

Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11.

