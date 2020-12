Gand, le 28 décembre 2020, 18 h

ABO-GROUP acquiert le bureau d’étude géophysique français SUBGEO.

ABO-GROUP a acquis, le 28 décembre 2020, le fonds de commerce de la société française SUBGEO. SUBGEO a son siège social à Mornac près d’Angoulême, dans le département de la Charente-Maritime. Ce rachat permettra à ABO-GROUP d’étendre encore davantage son savoir-faire en matière d’étude géophysique dans ses trois pays d’origine, la Belgique, les Pays-Bas et la France, ainsi qu’au niveau international. L’année dernière, ABO-GROUP avait déjà acquis l’entreprise géophysique INNOGEO, de taille plus importante (siège principal au Bourget-du-Lac, près de Chambéry, et site à Paris). À partir du 1 janvier 2021, les activités de SUBGEO seront intégrées dans ABO-INNOGEO.

SUBGEO est un bureau d’étude spécialisé dans les mesures géophysiques pour les études de sol et de structure. Au fil des années, l’entreprise française s’est forgé une solide réputation sur le plan des mesures électriques, magnétiques et électromagnétiques, de la détection sismique et de la détection de surface par microgravimétrie et géoradar.

Acquisition stratégique

« Nous considérons le rachat de SUBGEO comme une acquisition stratégique », souligne Frank De Palmenaer, CEO de ABO-GROUP Environment. « L’année dernière, nous avons déjà acquis INNOGEO, qui est spécialisé en étude géophysique. Grâce à l’acquisition de SUBGEO, nous renforçons notre présence dans le sud-ouest de la France. Nous répondons ainsi à la demande de nos clients importants, qui nous confient toujours plus de missions d’étude géophysique. Nos responsables du développement en Belgique et aux Pays-Bas pourront à présent aussi proposer cette expertise spécifique de SUBGEO dans notre gamme de services. »

Transaction

ABO-GROUP attend de cette opération une fertilisation croisée de ses activités et une diffusion plus nationale en France. Le prix d’acquisition sera payé avec des fonds propres et SUBGEO intégrera ABO-INNOGEO à partir du 1 janvier 2021. L’acquisition d’ABO-INNOGEO en 2019 a déjà permis à ABO-GROUP de décrocher d’importantes commandes. En collaboration avec Geosonda, une mission importante a ainsi été réalisée cette année au Havre, où des munitions de guerre non explosées ont été détectées, avant la construction de la nouvelle usine d’éoliennes. L’acquisition de SUBGEO pourra encore renforcer l’entreprise en vue d’obtenir davantage de commandes similaires. Par cette acquisition, ABO-GROUP confirme qu’il voit la géotechnique, et plus spécifiquement les études et les essais géophysiques, comme un pilier de croissance pour l’avenir.

À propos d’ABO-GROUP

ABO-GROUP est un groupe coté sur Euronext BXL, composé de sociétés semi-intégrées de consultance, de testing et de monitoring, et axé sur les études de sol ainsi que la recherche géotechnique et environnementale. ABO-GROUP dispose de 25 bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe opère également au niveau international sur la base de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

