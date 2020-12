Communiqué de presse

Paris La Défense, le 29 décembre 2020

Le Groupe met en service sa quatrième centrale 100 % bagasse au Brésil, Vale do Paraná Albioma

Albioma annonce la mise en service industriel, le 25 décembre 2020, de sa centrale 100 % bagasse Vale do Paraná Albioma au Brésil.

Située dans la ville de Suzanápolis dans l’état de São Paulo, l’unité de cogénération biomasse Vale do Paraná Albioma est la quatrième centrale du Groupe implantée au Brésil et bénéficie d’un contrat de vente d’électricité à long terme de 120 GWh sécurisé jusqu’en 2046 et indexé sur l’inflation.

L’investissement de l’opération s’élève à 121 millions de réais brésiliens.

L’efficacité énergétique, savoir-faire d’Albioma reconnu au Brésil

Depuis 2014, Albioma a su déployer le modèle original du Groupe au Brésil, pays leader mondial de la production de sucre et d’éthanol à partir de la canne à sucre. Albioma a ainsi acquis et développé trois unités de cogénération existantes (Rio Pardo, Codora et Esplanada), qui affichent aujourd’hui de très bonnes performances opérationnelles, grâce aux investissements réalisés pour l’amélioration des rendements de la cogénération et la réduction de la consommation de vapeur de la sucrerie.

Premier projet brésilien pour lequel le Groupe intervient à la fois sur la construction et le raccordement au réseau, en plus de l’exploitation, signé en 2016, la centrale Vale do Paraná Albioma, est détenue conjointement par Albioma et l’usine Vale do Paraná. Elle est adossée à la sucrerie-distillerie du même nom qui dispose d’une capacité de broyage annuelle de 2 millions de tonnes de canne à sucre.

D’une puissance installée de 48 MW, la centrale sera en mesure d’exporter jusqu’à 30 MW d’électricité renouvelable sur le réseau.

Frédéric Moyne, Président-Directeur-Général d’Albioma déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer la mise en service de la centrale Vale do Paraná Albioma au Brésil, dans les délais et conformément à notre budget, qui témoigne de notre savoir-faire à l’étranger. Le gisement très important de productivité et d’efficacité énergétique dans ce pays au fort potentiel a conduit Albioma à s’intéresser à ce marché, qui reste naturellement une des priorités à l’international du Groupe pour ces prochaines années. Félicitations aux équipes du Brésil. »

