ENEDO OYJ Pörssitiedote 29.12.2020 klo 10:15





Enedo Oyj jatkaa rahoitusjärjestelyjen suunnittelua strategian toteuttamiseksi ja kannattavuuden kääntämiseksi





Puolivuotiskatsauksessa 13. elokuuta 2020 Enedo ilmoitti suunnitelluista ja osittain toteutetuista rahoitusjärjestelyistä, joiden tavoitteena oli kerätä yhteensä 4,3 miljoonaa euroa lisärahoitusta Italiassa ja Suomessa sisältäen nykyisten lainojen stand-still järjestelyt.

Rahoitusjärjestelyt Italiassa on saatu päätökseen. Näiden järjestelyjen seurauksena Enedo on nostanut yhteensä 2,7 miljoonaa euroa uutta lainaa Italiassa vuoden 2020 aikana. Kaikki Italian lainat sisältävät stand-still sopimuksen ja lyhennysvapauden kesään 2021 saakka.

Myös neuvottelut emoyhtiön rahoitusjärjestelyistä ovat edenneet nykyisten ja mahdollisten muiden rahoittajien kanssa ja niiden sisältöä on laajennettu kattamaan myös oman pääoman instrumentteja. Enedo jatkaa emoyhtiön rahoitusjärjestelyjen suunnittelua.

Rahoitusjärjestelyjen tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toteutus ja kannattavuuden kääntäminen.





ENEDO OYJ



Vesa Leino

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.





Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä.