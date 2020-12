TORONTO, 29 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’une des principales sociétés de gestion d’actifs alternatifs au Canada, est heureuse d’annoncer le Fonds de titres convertibles Ninepoint (le « Fonds »).



Ninepoint sera le gestionnaire du Fonds et nommera la société Columbia Management Investment Advisers, LLC (Columbia Threadneedle), un gestionnaire d’actifs mondial basé à Boston ayant une expertise dans toutes les catégories d’actifs et sur tous les marchés, pour qu’elle agisse en tant que gestionnaire de portefeuille.

L’objectif de placement du Fonds de titres convertibles Ninepoint est de fournir aux porteurs de parts des revenus et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres convertibles.

Nous prévoyons que le Fonds sera un placement admissible pour les régimes enregistrés et qu’il sera offert à l’achat en février 2021.

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise ayant une expertise aussi vaste que Columbia Threadneedle. L’équipe a élaboré une stratégie de premier ordre que nous sommes fiers d’ajouter à notre gamme de fonds. », a déclaré James Fox, codirecteur général et associé directeur de Ninepoint. « Les titres convertibles présentent les caractéristiques des actions et des obligations, générant une croissance et des revenus qui, selon nous, compléteront la répartition traditionnelle de titres productifs de revenus de nos clients. »

Un prospectus provisoire du Fonds a été déposé auprès de certaines commissions de valeurs mobilières canadiennes ou d’autorités similaires. Vous ne pouvez pas acheter de parts du Fonds tant que les commissions des valeurs mobilières ou autorités similaires compétentes n’ont pas délivré de visa pour le prospectus définitif du Fonds.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise plus de 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus des actions nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

À propos de Columbia Management Investment Advisers, LLC

Columbia Threadneedle est un gestionnaire d’actifs mondial de premier plan qui fournit une large gamme de stratégies et de solutions de placement destinées aux particuliers, aux institutions et aux entreprises dans le monde entier. Avec plus de 2 000 employés, dont plus de 450 conseillers en placement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère 498 milliards de dollars1 d’actifs sous forme d’actions des marchés développés et émergents, de titres à revenu fixe, de solutions de répartition d’actifs et de produits alternatifs. Columbia Threadneedle est le groupe mondial de gestion d’actifs d’Ameriprise Financial, Inc. (NYSE : AMP). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web columbiathreadneedleus.com (en anglais seulement).

Columbia Threadneedle est la marque mondiale du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

1 Au 30 septembre 2020. Comprend tous les actifs gérés par les entités du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Demandes de renseignements des médias :

Partenaires Ninepoint LP

Drew Williams

416 943-4994

dwilliams@ninepoint.com

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Le prospectus provisoire du Fonds est encore susceptible d’être modifié. Il est possible d’obtenir une copie du prospectus provisoire auprès de votre conseiller ou sur le site www.sedar.com.

L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres des Fond peuvent être légalement vendus dans leur pays.