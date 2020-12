Communiqué de presse – mardi 29 décembre 2020 – 17h45

ARGAN acquiert deux plateformes logistiques d’une surface de 130 000 m² et franchit ainsi la barre des 3 millions de m²

ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques PREMIUM, annonce l’acquisition d’un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128 000 m².

Le premier entrepôt, localisé à Neuville-aux-Bois (45) près d’Orléans, s’étend sur 84 000 m² répartis en 15 cellules. Cette plateforme à température dirigée est intégralement louée à FM LOGISTIC pour 9 ans fermes.

La seconde plateforme, située près de Nancy (54), a été construite en 2018 et développe une surface de 44 000 m². Ce site accueille deux locataires : CORA, enseigne d’hypermarchés appartement au groupe LOUIS DELHAIZE sur 6 cellules avec un bail d’une durée ferme résiduelle de 9 ans, et VIGNERON LOGISTIQUE, entreprise de stockage et distribution dans la région du Nord et du Grand Est de la France sur 1 cellule.

Ces deux plateformes de classe A, de construction récente et connectées aux axes autoroutiers majeurs, s’inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d’ARGAN, notamment sur le segment des plateformes XXL.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2020

20 janvier : Résultats annuels 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





