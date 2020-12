CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI AUX FIN DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

SASKATOON, Saskatchewan, 29 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG LTD. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), Gespeg , annonce qu'à compter du ou vers le 7 janvier 2021, le nom de la société passera de « Gespeg Resources Ltd. » à «1844 Resources Inc.». Le changement fait suite à une entente avec le conseil de bande élu et le chef élu Terry Shaw de la communauté Gespeg de la nation Mi'kmaq, la communauté est située à l'extrémité est de la péninsule à quelques kilomètres de Gaspé. Ce fut un honneur de représenter le nom Gespeg à travers le pays et dans le monde au cours des 8 dernières années, et la Société continuera de représenter la région sous son nouveau nom, 1844 Resources Inc.

1844 Resources Inc. a été choisie en raison de son association avec le premier levé d'exploration et géologique de la Gaspésie, réalisé en 1844 par Sir William Edmond Logan, un géologue né à Montréal et le fondateur et premier directeur de la Commission géologique du Canada.

Les actions ordinaires de la société commenceront à se négocier à la Bourse de croissance TSX le ou vers le 7 janvier 2021 sous le nouveau nom et le symbole de négociation de la société passera de «GCR» à «EFF». Le nouveau CUSIP sera 68288L103 et le nouveau numéro ISIN sera CA68288L1031. La structure de capital de la Société reste inchangée.

À propos de Gespeg Resources Inc.: Gespeg est une société d'exploration minière spécialisée dans les métaux stratégiques et énergétiques et les régions sous-explorées «Gaspé, Chibougamau Québec». Avec une équipe de gestion dédiée, l’objectif de la Société est de créer de la valeur pour les actionnaires par la découverte de nouveaux gisements.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.