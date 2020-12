December 29, 2020 16:00 ET

December 29, 2020 16:00 ET

OTTAWA, 29 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA annonce la nomination de Raymond G. Bohn à titre de président et chef de la direction à compter du 1er février 2021.



M. Bohn travaille à NAV CANADA depuis février 2000. Ses responsabilités actuelles, en tant que vice président et chef de la direction des ressources humaines, englobent le développement d’un effectif compétent et motivé, la prestation d’une orientation stratégique, les relations avec les parties prenantes, les communications et la planification de l’entreprise.

« NAV CANADA est reconnue comme un chef de file mondial dans la prestation de services de navigation aérienne sécuritaires, efficaces et rentables. M. Bohn possède une expérience et un leadership qui sont les bienvenus en cette période difficile. Nous sommes convaincus qu’il maintiendra NAV CANADA sur sa bonne lancée amorcée depuis sa création », résume Marc Courtois, président du Conseil d’administration de NAV CANADA.

M. Bohn prendra la relève de l’actuel président et chef de la direction, Neil R. Wilson, dont le départ à la retraite le 31 janvier 2021 a été annoncé précédemment.

Biographie de Raymond G. Bohn

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

media@navcanada.ca

Ligne d’information pour les médias : 1-888-562-8226​