December 30, 2020 04:30 ET

Pressmeddelande 2020-12-30



ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman den 3 juni 2021, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2020, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 november 2020. En första avstämning har gjorts per 30 september och denna har, mot bakgrund av ägarförändringar, uppdaterats per 30 november.



Valberedningen består av:

Ola Möllerström, representerande Johan Möllerström, JOMBO AB & Stora Eken AB

PO Rosenqvist, representerande sig själv & Ironblock AB

Christer Jönsson representerande sig själv & Wellenova

Christer Jönsson är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 3 mars 2021 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

För styrelsen,

Peter Ahlgren, styrelseordförande

peter.ahlgren@arcaroma.com

(+46) 708-150 991