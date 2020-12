EAC Invest A/S

December 30, 2020 05:50 ET

København, 30. december 2020

Nedenfor følger datoer i 2021 for afholdelse af generalforsamling og offentliggørelse af regnskaber for EAC Invest A/S:

22. marts 2021 Årsrapport 2020 20. april 2021 Generalforsamling 24. august 2021 Delårsrapport for 1. halvår 2021

Aktionærer, der ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen på generalforsamlingen den 20. april 2021, skal skriftligt fremsætte krav herom overfor selskabets bestyrelse senest mandag den 8. marts 2021.

Med venlig hilsen,

for EAC Invest A/S

Bestyrelsen

For yderligere information

Martin Thaysen, CEO, Telefon: +45 3525 4300, e-mail investorinformation@eac.dk

