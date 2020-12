December 30, 2020 07:15 ET

Ilkka-Yhtymä Oyj Sisäpiiritieto 30.12.2020, klo 14.15



ILKKA-YHTYMÄN OSAKKUUSYHTIÖ ARENA PARNERS OY MYY OMISTUKSENSA ALMA MEDIAPARTNERS OY:STÄ



Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myy omistamansa 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Alma Mediapartners siirtyy näin kokonaisuudessaan Alma Median omistukseen. Osakkeiden kauppahinta on 53,0 miljoonaa euroa. Arena Partners Oy kirjaa myynnistä arviolta noin 40 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2020 tulokseen. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta Ilkka-Yhtymän oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on merkittävä vaikutus Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 osakkuusyhtiötulos paranee arviolta noin 15 milj. eurolla Arena Partners Oy:n myyntivoiton seurauksena.



Samassa yhteydessä Arena Partners Oy ostaa Arena Interactive Oy:n 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Media Oyj:ltä. Osakkeiden kauppahinta on 0,4 miljoonaa euroa. Arena Interactive Oy siirtyy täten kokonaisuudessaan Arena Partners Oy:n omistukseen.



Arena Partners Oy:n omistajia ovat Keskisuomalainen Oyj (41,21 %), Ilkka-Yhtymä Oyj (41,17 %), KPK Yhtiöt Oyj (8,81 %) ja PunaMusta Media Oyj (8,81 %).



Vuonna 2019 Alma Mediapartnersin liikevaihto oli 25,2 milj. euroa, käyttökate 10,4 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa (IFRS-periaatteen mukaisena osana Alma Media konsernia).



Vuonna 2019 Arena Interactiven Oy:n liikevaihto oli 2,9 milj. euroa, käyttökate 0,2 milj. euroa ja liiketappio 0,2 milj. euroa (noudattaen Suomen kirjanpitosäännöstöä (FAS)).



ILKKA-YHTYMÄ OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 040 766 5418





www.ilkka-yhtyma.fi



Ilkka-Yhtymä lyhyesti



Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy, Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.