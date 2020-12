HOMEWOOD, Ill., 30 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait mené à bien les essais d’interopérabilité avec les chemins de fer locataires exigés par le gouvernement fédéral américain afin de mettre en œuvre la Commande intégrale des trains (CIT) dans ses 35 subdivisions aux États-Unis. Le CN a aussi annoncé que la Federal Railroad Administration (FRA) avait approuvé et certifié son système de CIT. Ces importants jalons donnent la mesure des progrès continus que fait le CN pour déployer la technologie.



« La sécurité est une valeur fondamentale au CN et nous sommes fiers des réalisations de nos cheminots qui ont obtenu la certification de la FRA pour notre système de CIT et mené à bien les essais d’interopérabilité en collaboration avec nos chemins de fer locataires. Nous sommes ravis de l’opportunité d’utiliser cet investissement dans la CIT comme un tremplin vers de futures initiatives technologiques visant à améliorer la sécurité de notre personnel et des collectivités où nous exerçons nos activités. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN

La CIT est un système de sécurité générale qui vise à prévenir certains accidents attribuables à des erreurs humaines, comme les déraillements causés par la vitesse excessive. Ce système peut déclencher un serrage à fond des freins du train si l’équipe omet de réagir devant un danger. Ce programme technologique, le plus vaste jamais déployé par le CN, constitue un important investissement dans son réseau.

Le CN a établi l’interopérabilité avec ses chemins de fer locataires, soit des chemins de fer de classe I, Amtrak, Metra et des chemins de fer d’intérêt local qui sont tenus d’implanter la CIT. Grâce à l’interopérabilité, un chemin de fer locataire peut circuler sur des voies du CN qui sont exploitées en CIT.

