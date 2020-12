29. detsembri juhatuse otsusega andis Finantsinspektsioon AS-le LHV Kindlustus kindlustusandja tegevusloa kahjukindlustuse tegevustega tegelemiseks.

"LHV Groupi soov Eestis on kasvada. LHV Kindlustuse tegevusloa saamise ja ettevõtte kapitaliseerimisega on täidetud eeltingimused, et saaksime loodud ärisuunaga alustada ning senist edu ka kindlustusvaldkonnas korrata," ütles LHV Groupi juhataja ja LHV Kindlustuse nõukogu esimees Madis Toomsalu.

"Ettevalmistused kindlustusseltsi käivitamiseks ja klientidele sobilike kindlustustoodetega turule tulemiseks on läinud plaanipäraselt. Tuginedes LHV Panga ja Euronicsi olemasolevatele klientidele, on meie eesmärk asuda kiiresti pakkuma selget valikuvõimalust suuresti väliskapitali poolt hõivatud turul. LHV on toomas kindlustusturule sarnast muutust nagu panganduseski," ütles LHV Kindlustuse juhatuse esimees Jaanus Seppa.

AS LHV Kindlustus on AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluv kahjukindlustusselts. LHV Kindlustuses töötab 11 inimest ning meeskonna kasvatamine jätkub. Lisaks Jaanus Seppale kuulub AS-i LHV kindlustuse juhatusse Tarmo Koll. Ettevõtte nõukogusse kuuluvad neli liiget: Madis Toomsalu (esimees), Erki Kilu, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas.

Seltsi põhitegevuseks on kahjukindlustustoodete pakkumine. Esmalt alustab LHV Kindlustus 2021. aasta I kvartalis kodukindlustuse ja Euronicsi kauplustes pikendatud garantii kindlustuse pakkumist. Aasta jooksul toob ettevõte turule ka liiklus-, kasko-, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse, millega kaetakse enamus kahjukindlustusturu teenuste valikust.

Kindlustusseltsiga pakub LHV lisaväärtust jaeklientidele ja parandab kindlustusvõimalusi Eesti turul laiemalt. Pakkudes kindlustuskaitseid LHV ja Euronicsi klientidele, luuakse sünergia, mis tagab kasumliku tegutsemise kohe kindlustustegevuse käivitumisel. Pikemas perspektiivis on ettevõtte eesmärk teenida 20% omakapitali tootlust. Tütarettevõttega seotud täpsema finatsprognoosi avaldab LHV Group veebruaris koos grupi finantsplaaniga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee