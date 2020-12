Début de cotation de Delta Drone International

sur ASX (bourse de Sydney)

31 décembre 2020 à 8h30

Points-clés

Succès de l’opération de rapprochement entre ParaZero et Delta Drone South Africa.

Préalablement à la reprise de la cotation, succès de l’augmentation de capital de A$5 million au prix unitaire de A$0.04/action, réalisée auprès d’investisseurs australiens et internationaux.

Les fonds levés vont permettre de créer une base d’activité solide en Australie, orientée dans un premier temps vers les secteurs des mines et de l’agriculture.

Aux Etats-Unis, Delta Drone International devrait pleinement bénéficier de la nouvelle règlementation édictée par la FAA, relative aux opérations en milieu urbain (OOP – Operations Over People), à l’identification des drones à distance (Remote ID) et aux opérations de nuit (Night Operations).

Delta Drone International Limited est désormais coté sous le code boursier DLT.

Delta Drone SA détient 50,41% de Delta Drone International Ltd.

Delta Drone International Limited (ASX: DLT), premier opérateur de services par drones coté en Australie, débute ce jour sa cotation sur la bourse ASX de Sydney, à l’issue de l’opération de rapprochement réussi entre ParaZero, un des leaders mondiaux des systèmes embarqués de sécurité pour drone et Delta Drone South Africa, leader des prestations de service par drone en Afrique, notamment pour les secteurs des mines et de l’agriculture.

La reprise de cotation sur la bourse ASX de Sydney est favorisée par le très large succès de l’augmentation de capital de A$5 million correspondant à une capitalisation boursière initiale de A$20 million. De nombreux nouveaux actionnaires, tant australiens qu’investisseurs internationaux, ont rejoint à cette occasion les actionnaires historiquement présents au capital de ParaZero Ltd (ancienne dénomination de Delta Drone International Ltd).

L’entité combinée a généré des revenus pro-forma de A$5,8 million pour l’exercice 2019, en croissance de 40% par rapport à l’exercice précédent. Delta Drone International fournira, grâce à une large gamme de services, des prestations pour les industries minières et agricoles, notamment dans les domaines de la cartographie aérienne, la sécurité et la surveillance, le contrôle des explosions de roches et l’analyse des fragments. La société sera également en mesure de fournir des systèmes de sécurité & sûreté, ainsi que des prestations de conseil en matière réglementaire.

Le modèle économique repose sur la capacité à livrer à la demande des résultats rapides et précis, dans le strict respect des exigences réglementaires, d’assurance et d’entretien nécessaire, de manière à exécuter les missions en toute sécurité et de façon uniforme.

Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer l’établissement et le développement sur le marché australien. Les secteurs des mines et de l’agriculture sont dans un premier temps les deux secteurs cibles, correspondant à un marché adressable australien d’environ A$277 million.

Delta Drone South Africa et une entreprise leader en Afrique pour la fourniture de services par drones auprès des secteurs des mines et de l’agriculture, développant des activités en Afrique du Sud, au Ghana et en Namibie. La liste de ses clients intègre des groupes tels que South 32 et Newmont Mining. Une partie des fonds levés sera également consacrée au développement des activités en Afrique.

Chris Clark, CEO de Delta Drone International a commenté ainsi l’opération :

“Le rapprochement réussi entre Delta Drone South Africa et ParaZero Ltd est très stratégique car il va créer de très nombreuses opportunités de croissance d’activité, tant à court qu’à plus long terme.

Les secteurs des mines et de l’agriculture sont prépondérants en Australie et correspondent à de très vastes marchés, offrant de multiples possibilités pour accélérer notre croissance.

Dans le secteur des mines, grâce à l’utilisation de notre service complet qui inclut l’acquisition des données par drone, la gestion de la sécurité des opérations, le respect de la réglementation, la prise en charge des assurances, et la maintenance des systèmes, les responsables de sites peuvent se concentrer sur leur coeur de métier qui est l’extraction des minerais. Les missions réalisées quotidiennement permettent un suivi en temps réel de l’activité du site et contribuent fortement à la productivité, à la mise au point d’un planning d’exploitation précis et constamment remis à jour.

Parallèlement, grâce à ParaZero, notre technologie de pointe en matière de sécurité pour les drones sera essentielle dans notre stratégie de croissance, car les opérations en milieu urbain, y compris le transport et la livraison, vont forcément s’accroitre dans l’avenir, au niveau mondial. Les nouvelles règles en la matière édictées récemment par la FAA aux Etats-Unis, qui concernent les opérations en milieu urbain (OOP – Operations Over People), l’identification des drones à distance (Remote ID) et les opérations de nuit (Night Operations) sont à cet égard très démonstratives. Dans ce cadre, les systèmes brevetés de sécurité embarquée (y compris parachute autonome) de ParaZero sont à l’avant-garde des solutions les plus abouties pour tous les types de drones commerciaux, et nous sommes convaincus que ce type de technologie deviendra une norme de sécurité obligatoire à mesure que l’industrie du secteur évoluera. Une partie des fonds levés sera dédiée à nos activités de R&D en Israël.”

