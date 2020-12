UDKAST

31. december 2020

Blue Vision A/S indstiller driften i datterselskabet Heartcare

Bestyrelsen i Blue Vision A/S har besluttet at indstille driften i det 100 pct. ejede datterselskab Heartcare ApS

og Heartcares to datterselskaber, Contra A/S og Aktiv Integration ApS.

Selskaberne leverer beskæftigelses- og integrationsindsatser til det offentlige.

Beslutningen om at indstille driften er en konsekvens af en række omstændigheder. Disse omfatter;

en fuldstændig nedlukning af alle borgerforløb fra marts 2020 som følge af COVID-19. Dette fik betydelige konsekvenser for både Heartcare ApS, Contra A/S og Aktiv Integration ApS.

at Contra A/S’ største kunde, Københavns Kommune, i første halvår 2020 besluttede ikke at forlænge kontakten med Contra A/S. Som følge heraf udfases aktiviteter for Københavns Kommune og medarbejderne i Contra A/S er blevet opsagt.

at det som følge af COVID-19 kun i stærkt begrænset omfang har været muligt at gennemføre salgsfremmende aktiviteter, bl.a. fordi jobcentrene først blev genåbnet for fysisk fremmøde i løbet af sommeren 2020.

På den baggrund står selskaberne nu uden aktivitet.

Bestyrelsen overvejer nu, hvad der skal ske med Heartcare og datterselskaber.

Blue Vision A/S har tidligere, i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet for 2019, meldt ud, at der ekstraordinært er hensat tkr. 10.000 til evt. afvikling af Heartcare og datterselskaber. Sidenhen er situationen i selskaberne forværret, hvorfor vurderingen nu er, at det er nødvendigt at afsætte yderligere beløb, er dog ikke kan opgøres for nærværende.





