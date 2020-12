MONTRÉAL, 31 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d’annoncer qu’elle a retenu les services de la firme Lazarus Growth pour l’aider dans ses initiatives de croissance dans les secteurs du iGaming et du eSports.



« Après la clôture de notre placement privé, nous avons décidé de procéder à la recherche et à l'évaluation d’opportunités dans les secteurs du iGaming et du eSports, qui jouissent d’une forte croissance depuis les dernières années. Lazarus Growth possède une solide expertise et représente les intérêts de nombreux opérateurs, fournisseurs et régulateurs de premier plan au niveau mondial dans ces secteurs. Leur mandat consistera principalement à nous aider dans nos recherches et dans nos négociations avec les compagnies qui seront ciblées, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d’Intema.

La taille du marché mondial des jeux de hasard en ligne (iGaming) devrait atteindre 102,97 milliards $US d'ici 2025, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % de 2019 à 2025, selon un rapport de Grand View Research, Inc. (août 2019). Le marché devrait prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision. La popularité croissante des paris dans le monde entier et le modèle gratuit des jeux de hasard en ligne figurent parmi les opportunités potentielles susceptibles de se développer dans les prochaines années. Pour sa part, le marché mondial des sports en ligne (eSports) était évalué à 1,1 milliard $US en 2019 et, selon Grand View Research, Inc. (juin 2020), il devrait croître à un TCAC de 24,4 % pour atteindre 6,8 milliards $US en 2027. Le marché devrait se développer en raison de la popularité croissante des jeux vidéo, de la sensibilisation aux sports en ligne et de l'utilisation croissante des téléphones portables dans les pays émergents.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com.

