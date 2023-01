BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n 9.11.2020 klo 8:45 yhtiötiedotteessa julkaistu tieto on osoittautunut virheelliseksi

English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”, ”Yhtiö”) julkaisi 9.11.2020 klo 8:45 tiedotteen Yhtiön patenttihakemuksen ”A METHOD FOR PREPARING A BONE PROTEIN PREPARATION AND A BONE PROTEIN PREPARATION” kaikkien vaatimusten hyväksymisestä USA:ssa. Tämä tieto on osoittautunut virheelliseksi johtuen patenttitoimiston kanssa käydyn kirjeenvaihdon väärinymmärtämisestä.

ARTEBONE® tuotteeseen liittyvä patenttihakemus on jaettu kahteen osaan USA:ssa. Toinen osa koskee tuotevaatimuksia. Tämä patentti on ollut voimassa keväästä 2020 lähtien (tiedotettu 7.4.2020). Jaetun patentin toinen osa koskee ARTEBONE®:n valmistusprosessia. Siihen liittyvä hakemus on jo julkaistu USA:n patenttiviraston nettisivuilla mutta patenttia ei ole vielä muodollisesti myönnetty. USA:n patenttiviraston tutkija on ilmoittanut BBS:lle, että jälkimmäinenkin patentti tullaan myöntämään muodollisen hakuprosessin jälkeen.

Pahoittelemme sekaannusta ja julkaisemme tiedotteen kaikkien vaatimusten hyväksynnästä välittömästi, kun tieto on saapunut Yhtiölle.

