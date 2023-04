Oma Säästöpankki Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen 17.2.2020 arviolta klo 10.30 ja kutsuu tiedotustilaisuuteen 17.2.2020 klo 12

Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 10.2.2020 klo 15.00



Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen maanantaina 17.2.2020 aamupäivällä. Tilinpäätöstiedote on luettavissa julkistuksen jälkeen yhtiön internetsivuilla www.omasp.fi/sijoittajat. Yhtiö on antanut positiivisen tulosvaroituksen 7.11.2019.



Tiedotustilaisuus Oma Säästöpankin vuoden 2019 tuloksesta järjestetään analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle maanantaina 17.2. klo 12.00 alkaen OmaSp Helsingin konttorissa, osoitteessa Kluuvikatu 3, 7.krs, Helsinki. Tiedotustilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa ovat yhtiön puolelta mukana toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi ja talousjohtaja Sarianna Liiri. Kevyt lounas on tarjolla 11.30 alkaen. Tiedotustilaisuus päättyy noin klo 13 ja sen jälkeen on mahdollisuus suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin haastatteluihin. Sydämellisesti tervetuloa!

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla osoitteeseen essi.halonen@omasp.fi viimeistään perjantaina 14.2.2020.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen osoitteessa www.omasp.fi/sijoittajat ja myöhemmin tallenteena.

OmaSp järjestää englanninkielisiä puhelinkonferensseja erikseen sovittavina ajankohtina. Englanninkielisestä puhelinkonferenssista kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä johdon assistenttiin Essi Haloseen (essi.halonen@omasp.fi tai puhelimitse +358 44 265 1180) ajankohdan sopimiseksi.





Oma Säästöpankki Oyj







Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.



OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.