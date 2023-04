Finnish English

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

12.2.2020 klo 14.30

Vaisala Oyj:n hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisalan hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmästä. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan

osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liikevoittoon suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 240 000 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmä.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.





