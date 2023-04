Finnish English

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2020 KLO 17.15

RAUTEN YLIMMÄN JOHDON PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYNNISTYY UUSI OHJELMA LTI 2020-2022

Yhtiön hallitus on päättänyt uuden yksittäisen ohjelman (LTI 2020-2022) käynnistämisestä 15.2.2017 päätetystä suoriteperusteisesta pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle.

LTI 2020-2022 -ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta, johon sovelletaan kahta suoritusmittaria. Toinen suoritusmittareista on valittuun vertailuryhmään suhteutettu Rauten A-sarjan osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys (Relative Total Shareholder Return, Relative TSR) ja sen painoarvo on 50 prosenttia. Toinen suoritusmittareista on osakekohtainen tulos (Earnings Per Share, EPS) ja sen painoarvo on niin ikään 50 prosenttia. Molempien suoritusmittareitten perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2020-2022-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Jos vuoden 2020 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 18.770 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja arvoltaan tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella arvioituna noin 0,5 miljoonaa euroa. Palkkioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan niiden bruttomäärää ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä.

Rauten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta on annettu tiedote 15.2.2017 ja ajantasaisia tietoja verkkosivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä.



Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, matkapuhelin 050 386 0004

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.