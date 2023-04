VALOE ON SAANUT TIETOONSA PRH:N TILINTARKASTUSVALVONNAN PÄÄTÖKSEN KOSKIEN MM.  VALOEN PÄÄVASTUULLISENA TILINTARKASTAJANA TOIMINUTTA KESKUSKAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄÄ TILINTARKASTAJAA. VALOE EI OLE PÄÄTÖKSEN OSAPUOLI.  YHTIÖ LYKKÄÄ TILINPÄÄTÖST

Finnish English

VALOE ON SAANUT TIETOONSA PRH:N TILINTARKASTUSVALVONNAN PÄÄTÖKSEN KOSKIEN MM. VALOEN PÄÄVASTUULLISENA TILINTARKASTAJANA TOIMINUTTA KESKUSKAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄÄ TILINTARKASTAJAA. VALOE EI OLE PÄÄTÖKSEN OSAPUOLI. YHTIÖ LYKKÄÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEENSA 2019 JULKISTAMISTA.



Valoe Oyj (”Valoe” tai "Yhtiö") on saanut tietoonsa Patentti- ja Rekisterihallituksen (”PRH”) tilintarkastusvalvonnan päätöksen koskien mm. Valoen päävastuullisena tilintarkastajana tilikausilla 2018 – 2019 toiminutta Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa. Päätöksen mukaan hän ei ole läpäissyt säännönmukaista PRH:n laaduntarkastusta vuonna 2019. Valoe ei ole ollut PRH:n päätöksen osapuoli tai osallistunut millään tavalla PRH:n tilintarkastajaa koskevaan laadunvalvontaprosessiin.

Valoen tilinpäätös 31.12.2018 on laadittu voimassa olevien tilinpäätösstandardien ja säännösten mukaisesti, tilintarkastettu asianmukaisesti ja täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset.

PRH:n suorittama säännönmukainen laaduntarkastus ei liity Yhtiön tilinpäätökseen. PRH:n päätöksen johdosta Valoe on vastuullisena yhtiönä kuitenkin päättänyt nimittää ulkopuoliseksi asiantuntijaksi KHT tilintarkastajan, joka käy läpi Yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2018 ja osaltaan edesauttaa Yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2019 tilintarkastusta.

Päätöksen kohteena ollut, Valoen päävastuullisena tilintarkastajana toiminut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja on sittemmin tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan siirtynyt muihin tehtäviin, minkä johdosta Valoe on 23.1.2020 julkaistulla yhtiökokouskutsulla kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemaan yhtiölle uuden päävastuullisen tilintarkastajan. Yhtiökokous pidetään 17.2.2020.

Valoen oli tarkoitus aiemmin tiedotetun mukaisesti julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa 20.2.2020. Yhtiö on päättänyt lykätä tilinpäätöstiedotteen 2019 julkistamista siihen saakka, kun ulkopuolinen asiantuntija on käynyt läpi tilinpäätöksen 31.12.2018 ja uusi päävastuullinen tilintarkastaja on valittu yhtiökokouksessa ja perehtynyt tehtäväänsä.

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkistetaan viimeistään 31.3.2020.

Mikkelissä 13. päivänä helmikuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.