RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2020 17.00



RAUTEN TILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019 JULKAISTU



Raute Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodesta 2019 on julkistettu pdf-muodossa. Se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut. Painettu konsernitilinpäätös on tilattavissa osoitteesta ir@raute.com.

Raute Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sekä palkka- ja palkkioselvitys ja palkitsemisraportti vuodelta 2019 on julkaistu. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi.

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

