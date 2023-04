English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19. HELMIKUUTA 2020 KLO 15:00

Cargotecin Navis ostaa rautateiden tavaraliikenteen suunnittelu- ja aikatauluoptimointiohjelmistoja tarjoavan Biarri Rail -yhtiön liiketoiminnot

Cargoteciin kuuluva Navis on sopinut ostavansa rautateiden tavaraliikenteen suunnittelu- ja optimointiohjelmistoja globaalisti tarjoavan Biarri Rail -yhtiön liiketoiminnot. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Biarri Rail -yrityksen osto yhdessä Navis N4 -terminaaliohjausjärjestelmän kanssa tukee Naviksen laajentumista sisämaan ratkaisuihin, kun eri puolilla maailmaa toimiville tavaraliikenteen harjoittajille voidaan tarjota suunnitteluohjelmistoja, joilla he voivat parantaa raiteilla tapahtuvan tavarakuljetuselementtien – junaliikenne, veturit, vaunut, miehistöt, reitit – laatua ja tehokkuutta.

Australian Melbournesta toimiva Biarri Rail tarjoaa tavaraliikenteen tuottajille integroidun palvelusuunnittelun ja operatiivisten työkalujen kokoelman, jonka avulla he voivat hallita rautatieliikenteen suunnittelun monimuotoisuutta, tehostaa siihen liittyvän laitteiston käyttöä sekä parantaa palvelua ja samalla pienentää käyttökustannuksia merkittävästi.

Navis osti hiljattain sekarahtiterminaalien käyttöjärjestelmää tarjoavan Jade Logisticsin liiketoiminnot. Nyt seuraava Biarri Railin SaaS-alustan lisäys Naviksen tarjoomaan antaa sille mahdollisuuden nopeaan kasvuun läpi globaalin toimitusketjun. Naviksella on strateginen mahdollisuus tarjota ratkaisuja sen kasvavan asiakaskunnan muuttuviin tarpeisiin, kun he laajentavat toimintaansa sisämaan ja intermodaali- ja sisämaan terminaaleihin. Samaan aikaan Navis voi tarjota palvelujaan raiteilla tapahtuvan liikennöinnin tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Biarri Railin raideliikenteen osaaminen, sen maailmanluokan optimointimahdollisuudet sekä todistettu kyky toimittaa innovatiivisia raideliikenneratkaisuja on säästänyt raiteilla tapahtuvia kuljetuksia tarjoavien toimijoiden vuositason kustannuksia kymmenillä miljoonilla.

“Olemme Naviksessa innoissamme mahdollisuudesta täydentää johtavia satamapohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiämme todella ensiluokkaisella raideliikennettä palvelevalla globaalilla tarjoomalla. Tavaraliikenneyritykset investoivat suunnittelussaan uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, parantaakseen tehokkuuttaan ja toimitusketjuun tehtyjen investointien tuottoa“, sanoo Naviksen johtaja Benoit de la Tour. “Biarri Railin tiimistä löytyy sekä teknologian että matematiikan taitajia, ja he ovat sataprosenttisesti keskittyneet optimoimaan jokaisen intermodaalin raideliikennetoiminnon vaiheen. Nykyiset Biarri Railin asiakkaat ovat tyytyväisiä niihin merkittäviin kustannus- ja tehokkuusparannuksiin, joita Biarri Railin ratkaisut ovat saaneet aikaan heidän liiketoiminnassaan.”

Biarri Rail on osoittanut kykynsä toimittaa ohjelmistoja raideliikenneoperaattoreille maailmanlaajuisesti, sen asiakkaita ovat esimerkiksi Kansas City Southern Railroad, Aurizon, Pacific National, TasRail ja Rio Tinto. “Kun raideliikenteen kaluston monitorointiin ja arviointiin hankitaan työkaluja, on tärkeää, että käytettävä tekniikka kehittyy samassa tahdissa datan hallinnoinnin operationaalisten prosessien, työkalujen ja tukijärjestelmien kanssa”, sanoo Tom Forbes, Biarri Railin toimitusjohtaja. “Olemme innoissamme Navis-tiimiin liittymisestä ja mahdollisuudesta tarjota raideliikenneasiakkaille uusia tapoja parantaa asiakaspalvelua, kehittää laitteiden hyötykäyttöä, parantaa operationaalista suorituskykyä ja maksimoida kapasiteetin käyttö."

Yrityskaupan jälkeen Biarri Railin tiimi jatkaa toimintaansa Melbournessa Australiassa ja Chicagossa Yhdysvalloissa toimitusjohtajansa Tom Forbesin johdolla.

Yritysostolla ei ole merkittävää vaikutusta Cargotecin taloudellisiin lukuihin.

Lisätietoja:

Jennifer Grinold

Navis, LLC

Puh. +1 510 267 5002

jennifer.grinold@navis.com

Geena Pandolfi

Affect

Puh. +1 212 398 9680

gpandolfi@affect.com

Lisätietoja sijoittajille:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec

Puh. 020 777 4084, email: hanna-maria.heikkinen(at)cargotec.com

Navis tarjoaa operatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka mahdollistavat paremman suorituskyvyn ja tehokkuuden maailman johtaville terminaali- ja laivaoperaattoreille. Navis yhdistää alan parhaat käytännöt innovatiiviseen tekniikkaan ja maailmanluokan palveluihin suorituskyvyn parantamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Se tarjoaa holistisen näkymän operationaaliseen optimointiin, tarjoten asiakkaille lisääntyneen näkyvyyden, nopeuden sekä mitattavia liiketoimintatuloksia, olipa kyseessä lastinkulunseuranta satamassa, laiteoperaatioiden automatisointi tai useiden terminaalien hallinnointi integroidun, keskitetyn ratkaisun avulla. www.navis.com

Navis on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.com