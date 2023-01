DNA Oyj:n vuosikertomus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 on julkaistu

Finnish English

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2020 KLO 11.00

DNA julkaisi tänään vuoden 2019 vuosikertomuksensa osoitteessa: www.dna.fi/sijoittajat

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Lisäksi DNA julkaisi vuosikertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019.

Vuosikertomus sisältää myös GRI-standardien (Global Reporting Initiative 2016) mukaisesti laaditun vastuullisuusraportin. DNA:n vastuullisuusraportti on varmennettu ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.

Yllä mainitut selvitykset löytyvät tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja ovat saatavilla suomeksi sekä englanniksi DNA:n verkkosivuilla osoitteessa: https://corporate.dna.fi/sijoittajat/raportit/vuosikertomukset-ja-vastuullisuusraportit

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet, Marja Mäkinen, puh 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942,1 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä.

