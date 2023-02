Siili Solutions Oyj peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa 25.3.2020 ja kokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Siili Solutions Oyj, Pörssitiedote, 17. maaliskuuta 2020 kello 17.00



Siili suhtautuu vakavasti koronaviruksen etenemiseen ja on koronatilanteen

kehittymisen sekä Suomen hallituksen eilen tekemien linjausten seurauksena päättänyt

perua keskiviikoksi 25.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus tiedotti 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan

korkeintaan kymmeneen henkilöön. Tämän seurauksena Siilin hallitus on tänään

päättänyt peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikolta 25.3.2020.

Siili kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

SIILI SOLUTIONS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi