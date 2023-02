English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 18.3.2020 klo 18.15

Muutos NoHo Partners Oyj:n aiemmin ilmoittamaan yhteistoimintamenettelyyn:

yhtiö päätti lomautuksista ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstönsä sopeuttamistoimenpiteet ja yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien henkilöstönsä määräaikaisia lomautuksia minimoidakseen koronaviruksen (COVID-19) negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa. Yhtiö tiedotti toimenpiteiden voivan johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti ja neuvottelujen piiriin kuuluvan koko konsernin henkilöstön Suomessa. Lisäksi yhtiö ilmoitti neuvottelujen alkavan 18.3.2020 ja niiden kestävän arviolta kaksi viikkoa.

Koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä viranomaisten ja valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi yhtiö teki lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset ovat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskevat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin.

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655