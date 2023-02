Vincit Oyj: Vincit peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikolta 25.3.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 18.3.2020 kello 18:30

Vincit peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikolta 25.3.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen linjausten seurauksena Vincitin hallitus on päättänyt perua keskiviikoksi 25.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus on ilmoittanut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön. Vaikka listayhtiön yhtiökokous ei ole julkinen kokoontuminen, on Vincitin hallitus Suomen hallituksen linjausten seurauksena tänään päättänyt perua koolle kutsutun yhtiökokouksen.

Vincit kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi