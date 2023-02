English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 20.3.2020 klo 10.00

Nexstim Oyj: Muutos varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun ja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvät ennaltaehkäisevät toimet

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") yhtiötiedotteella 10.3.2020 julkaistua yhtiökokokouskutsua on päätetty muuttaa siten, että yhtiökokous pidetään 10.3.2020 ilmoitetun sijaan yhtiön omissa toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Elimäenkatu 9 B, Helsinki.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen kutsu on, muutettuna tämän tiedotteen mukaisesti, saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa: www.nexstim.com/investors/shareholder meetings/ .

Koska koronavirukseen sairastumisen riski on kasvanut, Nexstim on päättänyt useista varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä pienentääkseen koronaviruksen leviämisriskiä. Nämä toimenpiteet ovat:

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla, joka voidaan osoittaa yhtiön lakiasiainjohtajalle. Lisätietoja ja ohjeita valtakirjan antamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.nexstim.com/investors/shareholder meetings/ .

Kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle , kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, pyydetään ystävällisesti jättämään saapumatta yhtiökokoukseen. Viranomaismääräysten vuoksi paikalle tulevien osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Edellä mainittu valtakirjamenettely on käytettävissä tässäkin tilanteessa.

Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita.

Tapahtumatilan istumapaikkojen väliin jätetään runsaasti tilaa, tarjolla on käsihuuhdetta ja yleiseen siistiyteen ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Helsinki 20.3.2020

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 17 10

leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com





Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



Liite