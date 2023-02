Oikeusrekisterikeskus valitsi Innofactorin Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuuden (KOSTI) toimittajaksi

English Finnish

Oikeusrekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuuden (KOSTI) toimittajaksi. KOSTI-hankkeessa tavoitteena on uudistaa oikeusministeriön hallinnonalan konkurssiasiamiehen toimiston toimintaa. Uusi järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa sähköisen asianhallinnan ja asioinnin sekä paremman toiminnan ohjauksen ja seurannan konkurssiasiamiehen toimistossa.

Hankinnan kohteena on KOSTI-järjestelmäkokonaisuuden toimitus- ja käyttöönottoprojektit, ylläpito- ja tukipalvelut sekä jatkokehittämisen asiantuntijapalvelut. Innofactorin toimittama järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuotteeseen sekä ketterään järjestelmäkehitykseen yhdessä asiakkaan kanssa. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain vuosien 2020–2021 aikana. Oikeusrekisterikeskuksen hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden aikana on 2 247 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.





