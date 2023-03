Vähemmistöomistaja Siili Solutions Oyj myy omistamansa RoboCorp Technologies, Inc.:n osakkeet kolmelle nykyiselle sijoittajalle

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote - Sisäpiiritieto - 14.4.2020 kello 21:30



Siili Solutions Oyj (”Siili”) on tänään allekirjoittanut sopimukset, joiden mukaan se myy omistamansa RoboCorp Technologies, Inc. -yrityksen (”Robocorp”) osakkeet Robocorpin kolmelle nykyiselle sijoittajalle, jotka ovat Benchmark Capital, Slow Venture ja Firstminute Capital. Siili on ollut Robocorpin vähemmistöomistaja. Kauppahinta on yhteensä noin 4,78 milj. euroa. Robocorpin perustajista Antti Karjalainen ja Teppo Koskinen työskentelivät aiemmin Siilillä sen RPA (Robotic Process Automation) -liiketoiminnassa. Robocorpilla on tytäryhtiö Suomessa ja myös tuotekehitys tehdään pääasiassa Suomessa.

Kauppojen on tarkoitus toteutua 14 päivän kuluessa yllä mainittujen sopimusten allekirjoituksesta.

Siili kirjaa osakkeiden myynnistä noin 4,63 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton, joka kirjataan rahoitustuottona vuoden 2020 tulokseen.

Siili Solutions Oyj tiedotti lehdistötiedotteella tammikuussa 2019 tehneensä siemenrahoituksen uuteen startup-yritykseen nimeltään RoboCorp Technologies, Inc. Robocorp kehittää avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa ohjelmistorobotiikan pilvipalvelualustaa. Edelleen Siili tiedotti lehdistötiedotteella marraskuussa 2019 Robocorpin keränneen Piilaaksossa 5,6 miljoonan dollarin rahoituksen. Robocorpin syksyn rahoituskierroksen pääsijoittajia olivat Benchmark Capital, Slow Ventures, Firstminute Capital sekä teknologiavaikuttajat Bret Taylor ja Rob Bearden.

“Nykyisellä Robocorpin omistajakunnalla on Siiliä paremmat mahdollisuudet omistajina kehittää Robocorpia sen seuraavissa vaiheissa. Robocorp jatkaa edelleen Siilin tärkeänä yhteistyökumppanina, jonka kehitteillä olevaa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa alustaa ohjelmistorobotiikan kehittämiseen Siili voi ensimmäisten joukossa hyödyntää asiakasprojekteissaan, Siilin keskittyessä ohjelmistorobotiikassa palveluliiketoiminnan kehittämiseen”, kommentoi Siilin hallituksen puheenjohtaja Harry Brade.

