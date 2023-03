Valoe Oyj laajentaa aurinkopaneelituotantoaan ja siirtää paneelien valmistuksen Juvalle. Valoe palkkaa 15 - 30 uutta työntekijää vuoden 2020 aikana.

English Finnish

Valoe Oyj (”Yhtiö”) modernisoi ja laajentaa aurinkopaneelituotantoaan ja siirtää paneelivalmistuksensa Juvalle. Juvalla sijaisevassa tehtaassa on noin 3200 m2 korkealaatuista tuotantotilaa sekä lisäksi hyvät toimisto- ja sosiaalitilat. Kyseisissä tiloissa on aiemmin toiminut Bookwellin kirjapaino.

Valoe on valmistanut Mikkelissä tavanomaisia taustakytkentäpaneeleita vuodesta 2014 alkaen. Juvan uudessa tehtaassa tullaan vuoden 2020 aikana käynnistämään tavanomaisten aurinkopaneelien modernisoitu tuotantolinja, joka mahdollistaa myös kaksipuoleisten Chrystal Twin -aurinkopaneelien massavalmistuksen. Lisäksi Valoe käynnistää uuden, omaa suunnitteluaan olevan tuotantolinjan, jolla valmistetaan Valoe Odd Form -paneeleita ja -aurinkosähköjärjestelmiä mm. ajoneuvoteollisuudelle. Näissä Valoen itse suunnittelemissa tuotantolinjoissa hyödynnetään Yhtiön aiempia taustajohdepaneelien valmistuksesta saatuja kokemuksia paremman laadun ja alhaisempien tuotantokustannusten saavuttamiseksi.

Valoe Odd Form -paneelien massatuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2021 aikana. Nyt tehtävillä toimenpiteillä Valoe varmistaa riittävän tuotantokapasiteetin ja laadun nykyisten ja tulevien asiakkaiden palvelemiseksi. Valoe Odd Form -paneeleita tullaan toimittamaan aluksi ajoneuvoteollisuudelle ja rakennusintegraatioon.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: ”Valoe on jo jonkin aikaa suunnitellut tuotantonsa modernisoimista ja uusimpien tehdaskonseptien käyttöönottamista omassa tuotannossaan. Valoen epätavanomaisten (Valoe Odd Form) paneelien myyntityö alkoi syksyllä 2019, ja kiinnostus on yllättänyt meidät positiivisesti. On hienoa, että löysimme näin korkealaatuiset ja laajennuskelpoiset teollisuustilat Mikkelin seudulta.”

Juvan kunnassa tervehditään ilolla Valoe Oyj:n tuotannon sijoittumista paikkakunnalle. ”Hienoa, että saamme uutta toimintaa kirjatehtaan tiloihin ja paljon kaivattuja työpaikkoja viimeaikaisten mollivoittoisten uutisten jälkeen”, kertoo kunnanjohtaja Mervi Simoska. ”Uskomme, että tämä uutinen yhdessä Viitostien remontin ja kunnan kampusinvestoinnin myötä lisää paikkakunnan houkuttelevuutta.”

Tavanomaisten aurinkopaneelien tuotanto käynnistyy Juvalla heti muuton jälkeen kesällä 2020. Valoen IBC-kennotehdasinvestointi Liettuassa etenee suunnitellusti.

Yhtiö työllistää Mikkelissä tällä hetkellä 23 henkilöä. Toiminnan laajentumisen myötä Yhtiö palkkaa ensivaiheessa vuoden 2020 aikana 15 – 30 uutta työntekijää, joista suurin osa tulee työskentelemään Juvalla.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.