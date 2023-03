NORDIC ID OYJ NEUVOTTELEE RAHOITUSJÄRJESTELYT UUDELLEEN KÄYTYJEN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN PÄÄTYTTYÄ KIELTEISESTI

NORDIC ID OYJ

Nordic ID Oyj ilmoittaa, että sen neuvottelut noin 0,5 miljoonan euron ulkoisesta lainarahoituksesta käyttöpääoman vahvistamiseksi ovat kariutuneet rahoituslaitoksen kanssa.

Tämä päätös heikentää merkittävästi yhtiön likviditeettiä lyhyellä aikavälillä. Yhtiö kartoittaa muita rahoitusvaihtoehtoja ja jatkaa rahoitusneuvotteluja muiden tahojen kanssa. Tavoite on saattaa rahoitusneuvottelut päätökseen kevään aikana.





