9.4.2020 klo 17.40

Korjaus Nokia Oyj:n pörssitiedotteeseen 5.3.2020 koskien vuoden 2019 Form 20-F- ja Nokia vuonna 2019 -vuosikertomuksen ja palkitsemispolitiikan julkistusta

Korjaus Nokia Oyj:n 5.3.2020 klo 20.00 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Nokia Oyj:n vuoden 2019 Form 20-F- ja Nokia vuonna 2019 -vuosikertomusta ja palkitsemispolitiikkaa. Aikaisemmin julkaistu pörssitiedote sisälsi linkin sivustolle, josta vuosikertomus on ladattavissa, mutta vuosikertomus ei ollut liitettynä tiedotteeseen.

Alla alkuperäinen pörssitiedote sisältäen molemmat liitetiedostot.

Nokia julkisti vuotta 2019 koskevan Form 20-F- ja Nokia vuonna 2019 -vuosikertomuksensa ja palkitsemispolitiikkansa

Nokia julkisti tänään vuoden 2019 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Lisäksi Nokia julkisti Nokia vuonna 2019 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Form 20-F- ja Nokia vuonna 2019 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/tulostietoja-ja-raportteja/ . Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version vuosikertomuksista veloituksetta Nokian internetsivuilta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/hallinto/ .

Lisäksi Nokia on julkaissut palkitsemispolitiikkansa, jota sovelletaan hallitukseen ja toimitusjohtajaan. Tämä politiikka esitellään osakkeenomistajille vuoden 2020 yhtiökokouksessa ja se on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous sekä tämän tiedotteen liitteenä.

